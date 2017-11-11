علق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان, يوم السبت, على اعتراض الجيش الإسرائيلي طائرة تجسس فوق مرتفعات الجولان, محملاً النظام السوري مسؤولية انتهاك سيادة اسرائيل.

وقال ليبرمان, عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن إسرائيل "سترد بكل قوة على أي انتهاك لسيادتها وتهديد أمنها".

واعتبر ليبرمان ان " النظام السوري مسؤولا عن إطلاق النار وانتهاك السيادة"، داعيا إلى "كبح جميع العناصر التي تنشط من أراضيه".

و أكد ليبرمان مجدداً أن إسرائيل لن تسمح بإنشاء ما وصفه بـ"المحور الشيعي في سوريا".

وأعلن الجيش الإٍسرائيلي, يوم السبت, عن اعتراضه طائرة دون طيار اقتربت من الحدود في هضبة الجولان.

واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس الى ان الطائرة يرجح انها روسية الصنع وتابعة للنظام السوري, مشيرا الى انه يجري التحقيق فيما إذا كانت لها علاقة بإيران أو "حزب الله".

وسبق للجيش الإسرائيلي ان أسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل, كما استهدف عدة مواقع للنظامي في ريف القنيطرة, ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الأراضي السورية, مؤكدا ان "أمن إسرائيل" يعتبر "اولوية".

وهددت اسرائيل مراراً باستهداف كل من يحاول مهاجمتها أو تهديد أمنها.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.