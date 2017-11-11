قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, لوكالة الانباء (رويترز), يوم السبت, إن موعد مؤتمر الحوار السوري, والذي ترعاه موسكو, لم يتحدد بعد.

وأدلى لافروف بالتصريحات على هامش قمة أبك المنعقدة في فيتنام.

وكان لافروف اعلن الثلاثاء الماضي, أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي, بالتنسيق مع الشركاء لاسيما تركيا وايران, مشيرا الى ان موعد انعقاده لم يعلن في الأصل.

وتم الإعلان سابقاَ عن عقد "مؤتمر الشعب السوري" في أواسط تشرين الثاني في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

ويأتي ذلك عقب إعلان الرئاسة التركية أن مؤتمر الحوار السوري, تم تأجيله إلى موعد يحدد لاحقا, بعد معارضة أنقرة على الإعلان الذي وصفته بأنه "مفاجئ", مطالبة الجانب الروسي بمعلومات مفصلة أكثر حول المؤتمر.

ووجهت روسيا الدعوات لعدة أطراف منها الأكراد للمشاركة في مؤتمر سوتشي، معتبرة أن المؤتمر أول محاولة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254, حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تحدد موقفها بعد من المشاركة, فيما علقت فرنسا بان محادثات جنيف هي المنتدى الوحيد والمعتمد من قبل المجتمع الدولي لكي يتم مناقشة الحل السياسي للأزمة السورية

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق, قائمة بالمنظمات والأحزاب التي دعيت للمشاركة في مؤتمر "شعوب سوريا" المقرر عقده الشهر الجاري في سوتشي, لكن "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" رفضتا المشاركة, فيما قلل مجلس "سوريا الديمقراطي" الكردي من اهمية هذا الاجتماع.