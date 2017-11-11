بوسطن سلتيكس يواصل الانتصارات وهادرن يقود هيوستن للفوز بدوري السلة الاميركي اخبار الرياضة شارك

تابع بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الحادي عشر توالياً على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 90-87.

وتعين على لاعبي بوسطن الذي تلقى هزيمتين متتاليتين في أول مباراتين له هذا الموسم، بذل جهد مضاعف في الشوط الثاني للاستمرار في أفضل سلسلة له منذ 2010 لا سيما بعد خروج النجم كايري ايرفينغ مصاباً في بداية اللقاء.



وتلقى ايرفينغ ضربة غير متعمدة من كوع زميله آرون باينز وخرج بعد مرور دقيقتين فقط، وانضم إلى غوردون هايورد، ولاعب الارتكاز آل فورد المصاب بارتجاج في الدماغ وسيغيب حتى إشعار آخر.



وقاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس متصدر المنطقة الغربية إلى الفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز وصيف الموسم الماضي 117-113.



وحقق هاردن "تريبل دبل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) مسجلا 35 نقطة (بينها 6 ثلاثيات) و11 متابعة و13 تمريرة حاسمة، ليرفع روكتس رصيده إلى 9 انتصارات و3 خسارات بالتساوي مع غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب.



ومني تشارلوت بهزيمته الرابعة على التوالي والسابعة منذ بداية الموسم مقابل خمسة انتصارات.



وتابع سان أنتونيو سبيرز مسلسل خيباته ومني بخسارته الخامسة (مقابل سبعة انتصارات) حين سقط في عقر داره أمام ميلووكي باكس 87-94.



ولم يستطع سان أنتونيو الحفاظ على تقدمه الهزيل في الشوط الأول (47-46)، فبقي سادساً في ترتيب المنطقة الغربية مستفيداً من خسارة ملاحقه بورتلاند ترايل بلايزرز أمام بوركلين نتس المتواضع 97-101.



وفي واشنطن استعاد ويزاردز ثقته بتفوقه على ضيفه لوس انجليس ليكرز 111-95. سيريانيوز 2017-11-11 08:27:40 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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