خسر منتخب إيطاليا لكرة القدم أمام نظيره السويدي صفر-1 في سولنا، في ذهاب الملحق المؤهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، وأصبح في موقف محرج لا يحسد عليه.

وسجل ياكوب يوهانسون الهدف الوحيد في الدقيقة 61.



وكانت السويد حلت ثانية في المجموعة الأولى خلف فرنسا، فيما حلت إيطاليا ثانية في المجموعة السابعة خلف إسبانيا.



والفوز هو السابع للسويد على إيطاليا مقابل 10 هزائم و8 تعادلات في البطولات العالمية والأوروبية والمباريات الودية.



ويلتقي المنتخبان إيابا الاثنين في ميلانو على ملعب سان سيرو الذي وقع عليه الاختيار لأن إيطاليا لم تخسر عليه أي مباراة رسمية كانت أو ودية حيث لا تزال آمال الحارس العملاق جانلويجي بوفون (39 عاما) الذي خاض اليوم المباراة الدولية رقم 174، قائمة بخوض المونديال الخامس تواليا بعد أن جلس على مقاعد الاحتياط في نسخة 1998 الفرنسية.



في الشوط الأول، افتقد المنتخب الإيطالي للسرعة والحركة والربط بين الخطوط الثلاثة، وكان الدفاع أفضلها، بينما تفوق لاعبو السويد ميدانيا خصوصا في الوسط ومنطقة العمليات ونوعوا في محاولتهم دون أن ينجحوا في هز شباك بوفون.



وفي الشوط الثاني، لم تتبدل الحال كثيرا مع انتقال المبادرة الهجومية إلى رجال المدرب جانبييرو فينتورا دون التمكن من إيجاد الحلول المناسبة، فيما استغلت السويد إحدى المرتدات القليلة وسجل البديل ياكوب يوهانسون هدفا تاريخيا هو الأول له في 14 مباراة دولية.



وجاء الهدف خلافا للمجريات، وذلك بعد أن نفذ اميل كرافث رمية جانبية على رأس تويفونن لتسقط الكرة أمام ياكوب يوهانسون في أول كرة بعد 4 دقائق من نزوله بدلا من البين ايكدال فلم يتردد بتسديدها ارتطمت بقدم دي روسي وخدعت بوفون بعد أن غيرت مسارها واستقرت على يساره في أسفل الزاوية (61).