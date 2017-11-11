بلغ المنتخب السنغالي لكرة القدم نهائيات كأس العالم بفوزه الثمين على مضيفه الجنوب إفريقي 2-صفر في بولكواني في مباراة معادة من الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الحاسم للتصفيات.

وسجل ديافارا ساخو (12) وثامسانكا مخيزي (38 خطأ في مرماه) الهدفين.



وعززت السنغال بقيادة مدربها ولاعب وسطها السابق أليو سيسيه صدارتها للمجموعة برصيد 11 نقطة بفارق 5 نقاط أمام بوركينا فاسو والرأس الأخضر اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل في واغادوغو ضمن الجولة السادسة الأخيرة في مواجهة باتت هامشية، وبفارق 7 نقاط أمام جنوب إفريقيا.



وأعيدت المباراة بقرار من الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب تلاعب الحكم الغاني جوزف لامبتي بنتيجة المباراة الأولى التي أقيمت في 12 تشرين الثاني 2016 وانتهت بفوز جنوب إفريقيا 2-1.



وعاقب الاتحاد الدولي في أذار الماضي الحكم لامبتي بالايقاف مدى الحياة بسبب منحه جنوب إفريقيا ركلة جزاء وهمية، وقد أكدت محكمة التحكيم الرياضية هذا الايقاف.



وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها السنغال النهائيات في تاريخها بعد الأولى عام 2002 عندما أبهرت المتابعين بقيادة المدرب الفرنسي الراحل برونو ميتسو ببلوغها الدور ربع النهائي قبل أن تخرج على يد تركيا بهدف وحيد، علمًا بأنها استهلت مشوارها في العرس العالمي بالفوز على فرنسا حاملة اللقب وقتها 1-صفر سجله بوبا ديوب (29) في المباراة الافتتاحية، وتعادلت بعدها مع الدنمارك 1-1 والأوروغواي 3-3، وتخطت السويد (2-1) في ثمن النهائي.