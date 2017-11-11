حسم التعادل السلبي القمة الدولية الودية بين المنتخبين الإنكليزي والألماني لكرة القدم على ملعب "ويمبلي" في لندن في إطار استعدادات الطرفين لمونديال 2018 في روسيا.

وهي المواجهة الـ32 بين المنتخبين الإنكليزي والألماني بطل العالم وكأس القارات، وفاز كل منهما 13 مرة مقابل 6 تعادلات.



وفي لقاء ودي ثان، فرض المنتخب المكسيكي تعادلا مثيرا على مضيفه البلجيكي 3-3 على ملعب "الملك بودوين" في بروكسل .



ومنح نجم تشيلسي الإنكليزي إدين هازار التقدم لبلجيكا في الدقيقة 17 مستغلا كرة مرتدة من الحارس غييرمو اوتشوا اثر تسديدة لمهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي روميلو لوكاكو، لكن المكسيك حصلت على ركلة جزاء اثر عرقلة مهاجم وست هام يونايتد الانكليزي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" داخل المنطقة من المدافع لوران سيمان فانبرى لها القائد لاعب وسط بيتيس اشبيلية اندريس غواردادو بنجاح مدركا التعادل (38).



وتقدمت بلجيكا مطلع الشوط الثاني عبر لوكاكو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من هداف نابولي الايطالي دريس مرتنز (55)، بيد أن فرحتها لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث أدرك هيرفينغ لوزانو التعادل من تسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من هكتور مورينو اسكنها الزاوية اليسرى لحارس مرمى تشيلسي العملاق تيبو كورتوا.



ومنح هيرفينغ، مهاجم ايندهوفن الهولندي، التقدم للمكسيك للمرة الأولى في المباراة بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (60).



وحذا حذوه لوكاكو بإدراك التعادل لبلجيكا بعد 10 دقائق اثر تمريرة من مرتنز.



وتلعب بلجيكا مع اليابان الثلاثاء المقبل، والمكسيك مع بولندا في اليوم ذاته.



وضمن المواجهات الودية التي جرت الجمعة، تفوقت فرنسا على ويلز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين على "استاد دو فرانس" في ضاحية باريس.



افتتح التسجيل لفرنسا لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في الدقيقة 18 بتسديدة جميلة على الطائر، وأضاف مهاجم أرسنال أوليفييه جيرو الهدفي الثاني في الدقيقة 71 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن ارتدت الكرة من أحد المدافعين وخدعت الحارس.



وكاد مدافعا برشلونة الاسباني صامويل اومتيتي وشتوتغارت الألماني بنجامان بافار يضاعفان الغلة بيد أن تسديدتيهما ارتدتا من القائم (76 و80 على التوالي).



وتخوض فرنسا اختبارا صعبا الثلاثاء في كولن حيث ستلاقي ألمانيا بطلة العالم وكأس القارات.