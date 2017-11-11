حققت أستراليا خطوة مهمة نحو تأهل رابع على التوالي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بتعادلها سلبياً مع مضيفتها هندوراس السبت في سان بدرو سولا في ذهاب ملحق آسيا-الكونكاكاف.

ويلتقي المنتخبان اياباً الأربعاء في أستراليا.



وكانت أستراليا احتلت المركز الخامس آسيوياً على حساب سوريا في ملحق قاري، بينما حلت هندوراس رابعة في ختام تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).



على ملعب متروبوليتانو الأولمبي، فوت المهاجم الأسترالي طومي يوريتش فرصاً ذهبية للتسجيل خلال شوطي المباراة في ظل سيطرة استرالية واضحة على حساب المنتخب المضيف الذي تميز بقوته البدنية وغابت عنه الفنيات.



وضمن ذهاب الملحق المؤهل لكاس العالم 2018، قاتلت نيوزيلندا وتعادلت على أرضها بدون أهداف مع بيرو .



وكان من المتوقع أن تنجح بيرو، صاحبة المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، في اجتياز نيوزيلندا بسهولة لكن المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية صنع فرصتين خطيرتين أمام أصحاب الأرض.



واستفادت نيوزيلندا من تألق القائد وينستون ريد كما أنقذ الحارس ستيفان مارينوفيتش فرصة خطيرة من على خط المرمى بعد ارتباك دفاعي ثم تصدى لمحاولة من ألدو كورزو في الشوط الثاني.



وسنحت أخطر فرصة لنيوزيلندا في الشوط الثاني عن طريق رايان توماس في الدقيقة 85 عندما سدد كرة بجوار القائم الأيمن مباشرة لمرمى بيرو لتنتهي المباراة دون أهداف ويتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في ليما يوم الأربعاء المقبل.