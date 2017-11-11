أعلن الجيش الإٍسرائيلي, يوم السبت, عن اعتراضه طائرة اقتربت من الحدود في هضبة الجولان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "قطعة جوية دون طيار اقتربت إلى الحدود في هضبة الجولان، حيث تم اعتراضها من قبل منظومة باتريوت".

ولم يوضح الناطق العسكري هوية الطائرة التي جرى اعتراضها.

وسبق للجيش الإسرائيلي ان أسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل, كما استهدف عدة مواقع للنظامي في ريف القنيطرة, ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الأراضي السورية, مؤكدا ان "أمن إسرائيل" يعتبر "اولوية".

وهددت اسرائيل مراراً باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ 5 حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها تنفيذا لقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.