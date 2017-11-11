شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد ترامب, يوم السبت, على أهمية البيان المشترك والذي تضمن عدة بنود متفق عليها بين الطرفين تخص الأزمة السورية.

ونقلت وكالات انباء عن بوتين قوله, في إفادة للصحفيين في نهاية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) , ان البيان المشترك مع ترامب بشأن سوريا "مهم للغاية, ويؤكد مبادئ الحرب على الإرهاب".

وأشار بوتين إلى أنه أجرى "حوارا طبيعيا" مع ترامب خلال قمة في فيتنام, ووصف ترامب بأنه "متحضر ومثقف ومريح في التعامل معه".a

من جهته, اشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح للصحفيين على متن طائرة "أير فورس وان" فى طريقها إلى هانوي، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن ملف الأزمة السورية،

واعتبر ترامب ان الاتفاق الروسي الامريكي "سينقذ عددا هائلا من الأرواح".

وأضاف ترامب "يمكننا حقا إنقاذ العديد من الأرواح، من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا، فوجود علاقة جيدة مع روسيا شيء عظيم، لكن خلق العقبات أمام هذا الطريق سيتسبب في موت الكثيرين".

واتفق بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب, يوم السبت, على عدة مسائل تخص الأزمة السورية, أبرزها التسوية النهائية للنزاع في سوريا, ورفض الحل العسكري للازمة, واستمرار مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد, والتاكيد على استقلال وسيادة ووحدة أراضي وعلمانية سوريا ومواصلة العمل لمحاربة "داعش".

ويأتي الاتفاق في وقت تحضر روسيا بالتنسيق مع شركائها مؤتمرا للحوار السوري ، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن في الفترة الاخيرة, على خلفية العقوبات المتبادلة, لاسيما بعدما أثير حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية , فضلا عن لجوء أميركا لمعاقبة النظام السوري بسبب الأسلحة الكيماوية.

وتصاعد التوتر بشأن الصراع في سوريا بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لعرقلة خطة بالأمم المتحدة لمواصلة تحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة اتهامات روسيا للولايات المتحدة بلعبها دوراً مبهماً في سوريا، وتسهيل تحركات جهاديين يهاجمون مواقع الجيش النظامي.

وتعتبر روسيا من أكثر الدول الداعمة للنظام عسكريا و لوجستياً , حيث تمت استعادة مساحات وأراضي واسعة كانت خاضعة لفصائل معارضة وتنظيم "داعش".

في حين تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".