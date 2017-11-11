نفت وزارة الدفاع الروسية, يوم السبت, الأنباء التي تم تداولها حول تعرض قافلة عسكرية روسية لهجوم في محافظة اللاذقية.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن المتحدث باسم القوة العسكرية الروسية في قاعدة حميميم بسوريا أنه "لم تكن هناك أي هجمات على عسكريين روس أو قوافل سيارات في محافظة اللاذقية ".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت بعض وسائل الإعلام بأن قافلة عسكرية روسيا تعرضت لهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري, من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين, في وقت لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وبدأت روسيا, عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا", لكنها أعلنت عن مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في سوريا.