لقي تسعة سائقين على الأقل حتفهم في محافظة سيناء في مصر على يد مجموعة من المسلحين المتشددين استهدفوا شاحناتهم وأشعلوا فيها النار.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدرين اثنين من الأمن المصري في العريش أن المسلحين أطلقوا النار على شاحنات تنقل الفحم إلى مصنع إسمنت, ليلة الخميس.

وفي السياق نفسه, أفادت أربعة مصادر طبية في محافظة السويس القريبة أن جثث سائقي الشاحنات الذين قتلوا بالرصاص نقلت إلى مشرحة مستشفى السويس العام ثم سُلمَت إلى أسرهم.

من جهته, قال سائق شاحنة يدعى إسماعيل عبد الرؤوف "ظلوا يهددونا من وقت لآخر وطلبوا منا ألاّ نعمل مع شركات الجيش, أبلغنا أمن المصنع بهذا وطلبنا حماية أكثر".

ويشار إلى أن ذلك الهجوم يُعتبر أحدث هجوم على سيارات تعمل في مشروع صناعي بالمنطقة.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مسلحة بشكل شبه مستمر في مصر لاسيما في سيناء، ما أسقط مئات القتلى بين أفراد الجيش والشرطة.

وتشن السلطات المصرية منذ 3 سنوات حملة على متطرفين موالين لتنظيم "داعش" في سيناء، يهاجمون غالبا القوات الأمنية والعسكرية، كما يستهدفون من وقت لآخر البنية التحتية ومشروعات اقتصادية.

ومددت مصر, في تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 10 كانون الثاني المقبل.