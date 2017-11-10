أصيب, يوم الجمعة, 3 أشخاص جراء وقوع حادث دهس في بلدة بلانياك بالقرب من مدينة تولوز ,الواقعة في جنوب فرنسا.

ونقلت وسائل إعلامية, عن الشرطة الفرنسية ,قولها أن "سائق السيارة اصطدم عمدا بمجموعة من الطلاب أمام مدرسة في البلدة، مؤكدة أن حالة 2 من الجرحى خطرة."

وأضافت أن سائق السيارة، وهو رجل يبلغ من العمر 28 عاما، وكان معروفا للشرطة لارتكابه جرائم بسيطة، اعتقل في مكان الحادث.

ولم يتبين حتى الآن ماهية الأسباب خلف وقوع حادثة الدهس إن كانت إرهابية أو دوافع جُرمية أخرى.

وتكررت في الآونة الأخيرة وقوع حوداث دهس في فرنسا منها حادثة الدهس في نيس بفرنسا في تموز عام 2016 حيث قام سائق شاحنة بدهس حشد من الناس اللذين اجتمعوا للاحتفال بالعيد الوطني ما أدى إلى مقتل 84 شخص وجرح 100 آخرون, في حين أعلن تنظيم "داعش" عن مسؤوليته عن الحادثة .