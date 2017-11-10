فاز منتخب البرازيل على نظيره الياباني 3-1 يوم الجمعة في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا.

ولم تجد البرازيل صعوبة في الفوز على اليابان بعد أن حسمت المباراة منطقياً في شوطها الأول.



وافتتح أغلى لاعب في العالم ونجم باريس سان جيرمان نيمار النتيجة في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ثم أضاف مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني الهدف الثاني من تسديدة صاروخية (17)، قبل أن يختتم نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس الثلاثية (36)، علماً أنّ نيمار أضاع ركلة جزاء قبل هدف مارسيلو بلحظات.



وتحسن أداء اليابان في الشوط الثاني وسجلت هدفاً شرفياً حمل توقيع تومواكي ماكينو (63).



وتأهلت البرازيل إلى كأس العالم عقب تصدرها تصفيات أميركا الجنوبية، فيما تأهلت اليابان بعدما تصدرت مجموعتها الثانية في التصفيات الآسيوية الؤهلة إلى مونديال روسيا.



وفي مباراة أخرى فازت كوريا الجنوبية على كولومبيا بهدفي نجمها سون (11 و61) مقابل هدف وحيد سجله زاباتا (76).



كما تغلبت صربيا على الصين بهدفين دون رد، حملا توقيع لياييتش وميتروفيتش (20 و69).