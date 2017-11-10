اعتلى فريق تشرين صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على النواعير بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة التي شهدت فوز الوحدة على حطين 4/2 والوثبة على حرفيي حلب بهدف دون رد وتعادل المجد مع الشرطة بهدف لمثله.

على ملعب حماة البلدي انتزع تشرين فوزا صعبا من النواعير بهدف دون رد أحرزه كامل حميشة في الدقيقة 55 بعد مباراة قوية كاد النواعير يدرك فيها التعادل في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء لم يتمكن علاء الدالي من تسجيلها بعد أن تصدى لها حارس مرمى تشرين عبد اللطيف النعسان.



وفي المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في اللاذقية واصل الوحدة نتائجه الإيجابية بفوزه على حطين بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وفاز الوثبة على حرفيي حلب بهدف دون رد سجله على غصن في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رعاية الشباب في حلب بينما تعادل الشرطة مع المجد بهدف لمثله حيث سجل للأول ياسر عويد في الدقيقة 85 وللثاني رامي العامر في الوقت بدل الضائع وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب تشرين بدمشق.



وبهذه النتائج تصدر تشرين الترتيب برصيد 12 نقطة يليه الجيش ب 9 نقاط ثم الوحدة ثالثا بالرصيد ذاته ولكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف فالوثبة رابعا والشرطة خامسا بسبعة نقاط لكل منهما فالكرامة سادسا ب 6 نقاط والمجد سابعا ب 5 نقاط ثم الاتحاد ثامنا والحرفيين تاسعا ب 4 نقاط لكل منهما فالطليعة عاشرا والمحافظة الحادي عشر وحطين الثاني عشر والنواعير الثالث عشر بثلاث نقاط لكل منهم والجهاد في المركز الرابع عشر والأخير بدون نقاط.