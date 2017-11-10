قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الجمعة، أن بعض قادة المنطقة الشباب يقودون المنطقة لمصير مجهول.

واضاف ظريف, على هامش المؤتمر الدولي للأمن والتنمية المستدامة المنعقد في سمرقند بأوزبكستان, ان "المجتمع الدولي يحتاج إلى إرسال رسائل ضرورية إلى بعض القادة الشباب في المنطقة الذين يقودونها إلى مصير مجهول دون أن يدركوا وقائعها".

وأشار الوزير في حديثه إلى ما وصفه بـ"السياسات الخطرة وغير المنطقية والمثيرة للحروب التي تتبعها بعض دول المنطقة .. والتي يمكن أن تعرض المنطقة لخطر كبير". مضيفا أن "هذه السياسات يمكن أن تعرض أمن المنطقة لخطر جديد، وسيعرض ذلك أمن الذين يشعلون النار في المنطقة للخطر".

وأضاف ظريف "بعض القوى ترفض النجاحات التي تحققت في محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة ويسعون إلى إبطال مفعول هذه الانتصارات لذا ينفخون روحا جديدة في جسد التطرف والإرهاب".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني مع التطورات التي تشهدها السعودية واستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

سيريانيوز