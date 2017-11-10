يعتزم التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا بقيادة واشنطن، عقد اجتماع للدول المشاركة فيه يوم الـ 15 تشرين الثاني الجاري، في العاصمة الأردنية عمّان, وذلك بعد 5 ايام لاجتماع وزراء دفاع الدول المشاركة في بروكسل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها "بعد تحرير الموصل والرقة، سيتيح الاجتماع القادم لشركاء الائتلاف فرصة لمناقشة الخطوات التالية التي تهدف إلى إلحاق الهزيمة بالتنظيم في العراق وسوريا، فضلا عن سبل تسريع جهودنا الجماعية لوقف طموحات التنظيم العالمية".

وأضافت الخارجية "بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للتعاون الدولي حول مكافحة (داعش) سيشارك في الاجتماع".

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون موضوعات تتعلق باستقرار الوضع في العراق وسوريا، بالإضافة إلى سبل إيقاف قنوات تمويل الإرهاب، وقضية المسلحين الأجانب.

وعقد يوم الخميس اجتماع للدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بمشاركة وفود من دول عربية وإسلامية عدة، ينعقد في بروكسل.

يشار الى ان التحالف الدولي ضد داعش بدأ عملياته العسكرية في سورية في 31 ايلول عام 2014.

سيريانيوز