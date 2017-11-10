حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, يوم الجمعة, الدول والجماعات من استخدام لبنان أداة لشن حرب أخرى أكبر بالوكالة في الشرق الأوسط قائلا أن "الولايات المتحدة تؤيد بقوة استقلال لبنان".

وقال تيلرسون, في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية, نقلته رويترز, أنه يعتبر سعد الحريري رئيس وزراء لبنان ووصفه بأنه "شريك قوي للولايات المتحدة ".

وكان رئيس وزراء لبنان سعد الحريري, أعلن من العاصمة السعودية الرياض , وعلى نحو غير متوقع الاستقالة من منصبه, السبت الماضي, واتهم إيران وجماعة "حزب الله" اللبنانية ببث الفتن في العالم العربي, وقال أنه يخشى اغتياله.

وأضاف تيلرسون "لا يوجد مكان أو دور شرعي في لبنان لأي قوات أجنبية أو فصائل أو عناصر مسلحة غير قوات الأمن الشرعية في الدولة اللبنانية", في إشارة منه على مايبدو إلى "حزب الله" وداعمته إيران.

وحذر الوزير الأمريكي في البيان من "استخدام أي طرف داخل أو خارج لبنان لأراضيه ساحة صراعات بالوكالة أو مساهمته بأي شكل في زعزعة استقرار هذا البلد ".

ودفعت استقالة سعد الحريري بلبنان إلى واجهة المنافسة الإقليمية بين السعودية وإيران والتي ظهرت أيضا في سوريا والعراق واليمن والبحرين.

ويتناقض دعم تيلرسون للحريري والحكومة اللبنانية مع النهج الذي تبنته السعودية حليفة الولايات المتحدة إذ اعتبرت الرياض لبنان و"حزب الله" من الجهات المعادية لها.

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله, في وقت سابق من يوم الجمعة, أن السعودية أعلنت الحرب على لبنان وعلى "حزب الله" وأن رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي أعلن استقالته في خطاب من الرياض ، رهن الإقامة الجبرية بالسعودية, مستبعداً أن تشن إسرائيل حربا على لبنان.

إلا أن تيلرسون قال من قبل أنه ليست هناك مؤشرات على احتجاز الحريري رغما عنه لكن واشنطن تراقب الموقف.

ونفت المملكة السعودية في وقت سابق, ما تردد عن وضع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قيد الإقامة الجبرية.

ودفعت استقالة سعد الحريري بلبنان إلى واجهة المنافسة الإقليمية بين السعودية وإيران والتي ظهرت أيضا في سوريا والعراق واليمن والبحرين.

سيريانيوز