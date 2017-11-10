قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله, يوم الجمعة, أن السعودية أعلنت الحرب على لبنان وعلى "حزب الله" وأن رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي أعلن استقالته في خطاب من الرياض ، رهن الإقامة الجبرية بالسعودية.

ووصف نصر الله, في خطاب بثه التلفزيون, استقالة الحريري بأنها ”التدخل السعودي السافر في الشأن الداخلي اللبناني“ ودعا إلى عودة الحريري للبنان.

وأضاف نصر الله ”نحن نعتبر الاستقالة المعلنة غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية... لا نعترف بهذه الاستقالة وعليه أن هذه الحكومة هي حكومة لا زالت قائمة وشرعية وليست حكومة مستقيلة وليست حكومة تصريف أعمال“.

واستبعد الأمين العام لحزب الله أن تشن إسرائيل حربا على لبنان, محذرا الكيان الصهيوني من استغلال الأزمة السياسية الحالية في بلاده.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحرير أعلن عن استقالته من منصبه بشكل مفاجئ من الرياض السبت الماضي, حيث هاجم الحريري, في خطاب استقالته، إيران وحزب الله واتهمهما بإثارة الفتنة في العالم العربي، وقال أنه يخشى اغتياله.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين كبيرين في الحكومة اللبنانية يوم الخميس أن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس وزرائه سعد الحريري وسط أزمة متفاقمة أعادت لبنان إلى صدارة صراع على النفوذ بين السعودية وإيران.

وأثارت استقالة الحريري، التي جاءت مفاجئة حتى لمساعديه، تكهنات بأن السعودية أجبرته على ترك منصبه في إطار ردها على إيران وحزب الله اللبناني المتحالف معها.

ويشار إلى أن المملكة السعودية نفت في وقت سابق, ما تردد عن وضع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قيد الإقامة الجبرية.

سيريانيوز