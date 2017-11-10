أفادت مصادر معارضة يوم الجمعة، ان 3 أشخاص من أبناء دير الزور قتلوا برصاص حرس الحدود التركي، أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي التركية.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان " ثلاثة أشخاص من أبناء مدينة دير الزور قتلوا برصاص الجندرمة التركية بالقرب من بلدة دركوش في ريف إدلب الشمالي".

وكانت تركيا حذّرت أواخر 2016 الماضي السوريين من دخول أراضيها، واجتياز الحدود بطرق "غير شرعية"، مؤكدة أنها ستستخدم القوة ضدهم في حال تجاهلوا التحذير.

وكانت طفلة قتلت واصيب 2 آخران، برصاص حرس الحدود التركي قرب مخيمات اطمة خلال محاولتهم عبور الحدود السورية – التركية.

وقتل عشرات السوريين على الشريط الحدودي مع تركيا منذ مطلع 2011، في ظل إغلاق الحكومة التركية للمعابر الرئيسية منذ آذار 2015، وعزت الإغلاق حينها إلى "أسباب أمنية".

سيريانيوز