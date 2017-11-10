أعلن الكرملين، يوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الـ13 من تشرين الثاني الجاري في سوتشي، الوضع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

وقال الكرملين في بيان، أن الرئيس التركي سيصل في زيارة عمل إلى سوتشي بدعوة من الرئيس بوتين، حيث يتوقع "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها محاربة الإرهاب والتسوية السورية"

وأضاف البيان أن جدول أعمال اللقاء سيشمل مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، وخاصة احتمالات تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

ومن المنتظر أن تحتضن سوتشي الروسية مؤتمراً للحوار الوطني السوري، حيث وجهت وزارة الخارجية الروسية دعوات إلى جهات وأحزاب سورية في الداخل والخارج لحضور المؤتمر.

يشار إلى أن روسيا وتركيا ترعيان بالاضافة الى ايران محادثات في استانا بشأن سوريا، كما تضمن الدول الثلاث هدنة شاملة في سوريا منذ العام الماضي.