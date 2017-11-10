قالت مصادر معارضة، يوم الجمعة، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) استعاد السيطرة على نصف مدينة البوكمال، اثر هجوم مضاد على الجيش النظامي وحلفائه.

وأوضحت المصادر ان مقاتلي التنظيم "تمكنوا من السيطرة على عدد من الأحياء في شمال وشمال شرق وشمال غرب المدينة".

وأضافت المصادر ان "الاشتباكات العنيفة مستمرة بين الطرفين في المدينة، التي كانت آخر معاقل التنظيم في سوريا".

وكان الجيش النظامي أعلن الخميس أنه سيطر على المدينة المتاخمة للحدود الشرقية بمساعدة حلفائه.

وتحولت البوكمال، التي تقابلها مدينة القائم العراقية، بعد استعادة مدينة دير الزور, إلى أكبر معقل وتجمع لعناصر "داعش"، ومركز الثقل الحيوي العسكري لقواته بين سوريا والعراق.

وتعد البوكمال الواقعة على الحدود مع العراق معقلاً هاماً لداعش في سوريا، وبخسارة هذه المدينة، يكون التنظيم قد فقد كامل المدن في البلاد.

وانحصر تواجد التنظيم المتطرف في سوريا بمنطقة محدودة في محافظة دير الزور، وفي جيوب صغيرة في محافظة حمص وقرب دمشق وفي جنوب البلاد.

سيريانيوز