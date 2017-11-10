لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، يوم الجمعة، اثر هجوم نفذته حركة "طالبان"، بشاحنة مفخخة استهدف مركز للشرطة جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن متحدث باسم ولاية هلمند عمر زواق قوله ان "مركزًا للشرطة بمدينة لشكرغه، تعرض لهجوم بشاحنة مفخخة".

وأشار زواق إلى أن الهجوم "أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 8 آخرين، وألحق أضرارًا مادية كبيرة في مركز الشرطة الأفغانية".

من جهة أخرى، أعلنت حركة "طالبان" بأفغانستان، في بيان لها، مسؤوليتها عن الهجوم بالشاحنة المفخخة في مدينة "لشكرغه".

وشهد تشرين الأول الماضي، هجوماً للحركة أسفر عن سقوط نحو 200 شخص بين قتيل وجريح، واستهدف مركزاً لتدريب الشرطة شرق أفغانستان.

وتشهد أفغانستان بين الحينة والأخرى هجمات انتحارية وتفجيرات، يتبناها عادة إما تنظيم "داعش"، الذي يتواجد في البلاد منذ عام 2015، أو حركة "طالبان".

سيريانيوز