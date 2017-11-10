خطا منتخب كرواتيا خطوة عملاقة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل بفوزه العريض على نظيره اليوناني 4-1 في ذهاب الملحق الأوروبي، ونجح نظيره السويسري العائد بفوز ثمين من أيرلندا الشمالية 1-صفر.

وتتبقى مباراتان أخريان في الملحق، حيث تلعب الجمعة السويد مع إيطاليا، والسبت الدنمارك مع جمهورية إيرلندا.

في زغرب، فرض المنتخب الكرواتي سيطرته على مجريات اللعب تماماً واستغل الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها منافسه والتي تسببت بثلاثة أهداف من أصل أربعة.

تقدم المنتخب الكرواتي الساعي إلى بلوغ العرس الكروي للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي، من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر إعاقة حارس مرمى اليونان أوريستيس كارنيزيس لنيكولا كالينيتش بعد أن فشل في السيطرة على كرة مرتدة من أحد زملائه، لينجح قائد كرواتيا ونجم ريال مدريد لوكا مودريتش في ترجمتها (13).

ورفع مودريتش رصيده من الأهداف الدولية إلى 12 هدفاً في 102 مباراة.

وسرعان ما أضاف كلينيتش الهدف الثاني بعدها بست دقائق، لكن اليونان ردت بواسطة قائدها سقراطيس باباستاثوبولوس من كرة رأسية إثر ركلة ركنية مقلصاً الفارق (30).

ولم تنعم اليونان بطلة أوروبا عام 2004، بتقليص الفارق لأكثر من ثلاث دقائق، لأن إيفان بيريسيتيش غير المراقب عند القائم البعيد، استغل تمريرة عرضية ليضيف الهدف الثالث لكرواتيا برأسه من مسافة قريبة (33).

وفي مطلع الشوط الثاني أضاف أصحاب الأرض الهدف الرابع بواسطة أندري كراماريتش بعد أن تابع كرة من مسافة قريبة(49) إثر خطأ دفاعي جديد.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب ويندسور بارك في بلفاست، تلقت آمال أيرلندا الشمالية بالتواجد بين منتخبات النخبة للمرة الأولى منذ مونديال 1986 بنكسة بسقوطها على أرضها أمام سويسرا بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء مشكوك في صحتها إثر لمسة يد غير متعمدة من كوري إيفانز انبرى لها ريكاردو رودريغيز بنجاح (58).

وكانت سويسرا خاضت تصفيات ناجحة بجميع المقاييس بجمعها 27 نقطة من أصل 30 ولم تخسر سوى مباراتها الأخيرة ضد البرتغال لتحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط .