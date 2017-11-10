بوسطن يحقق فوزه العاشر توالياً وغولدن ستايت يسحق مينيسوتا بدوري السلة الاميركي اخبار الرياضة شارك

حقق بوسطن سلتيكس فوزه العاشر توالياً وعزز صدارته للمنطقة الشرقية بعدما هزم ضيفه لوس أنجليس ليكرز 107-96 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهي أول مرة منذ عام 2010 يحقق فيها بوسطن الذي تلقى هزيمتين في المباراتين الاوليين، 10 انتصارات متتالية رغم غياب آل هورفورد عن المباراة وحتى إشعار آخر في خطوة إحترازية تخوفا لتعرضه لارتجاج في الدماغ، ثم جايسون تاتوم خلالها.



وكان بوسطن حاسما في الربع الأول وتقدم 33-16، بيد أن الضيوف قلصوا الفارق إلى 6 نقاط فقط في نهاية الربع الثالث (81-87) مستفيدين من اراحة كايري ايرفينغ في الشوط الثاني، لكن نزوله في الدقائق الاخيرة مكن فريقه من رفعه إلى 11 نقطة في نهاية اللقاء.



وسجل ايرفينغ المنتقل من كليفلاند كافالييرز وصيف البطل في الصيف إلى بوسطن 19 نقطة خلال 33 دقيقة (مع ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة).



من جانبه، تعرض ليكرز للخسارة السادسة في 11 مباراة هذا الموسم، والثالثة في أربع مباريات لعبها خارج أرضه.



وفي غياب نجمه كيفن دورانت، أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، بسبب اصابة في قدمه اليسرى، سحق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 125-101، محققاً فوزه التاسع في 12 مباراة فانفرد مؤقتا بصدارة المنطقة الغربية.



وخسر فينيكس صنز أمام ضيفه ميامي هيت 115-126، فيما تغلب ديترويت بيستونز على أنديانا بيسرز 114-97. سيريانيوز 2017-11-10 06:53:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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