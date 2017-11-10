قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة "آسيان" في فيتنام.

ونقلت وكالة (بلومبيرغ) عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض، دون أن تسمه قوله "ترامب لن يلتقي بوتين في فيتنام".

ومن جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قبل دقائق من هبوط طائرة ترامب في دانانغ الفيتنامية، "فيما يتعلق بالاجتماع مع بوتين، لم يتم تأكيد أي اجتماع من قبل، ولن يجري اجتماع بسبب تعارض المواعيد بين الجانبين".

وأضافت "الآن، سيكونان في نفس المكان، هل يمكن أن يعثرا على بعضهما ويقولا مرحبا؟ هذا أمر ممكن ومحتمل بالتأكيد، ولكن بشأن اجتماع رسمي مخطط له، ليس هناك شيء من هذا القبيل في الأجندة، ونحن لا نتوقع حدوثه".

بالمقابل علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على التصريحات الأمريكية بشأن اللقاء، وقال إن روسيا تتلقى إشارات متضاربة من الولايات المتحدة بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام.

وأضاف بيسكوف للصحفيين إن بوتين سيجتمع مع ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) "بطريقة أو بأخرى“.

ويأتي الإعلان الأمريكي بعدما كان الرئيس الأمريكي أعلن مرتين عن نيته الاجتماع ببوتين على هامش قمة بلدان "آسيان"، ودول منتدى آسيا والمحيط الهادئ في منتجع دانانغ في فيتنام، لبحث جملة من القضايا الدولية في مقدمتها ما يحيط بكوريا الشمالية، والأزمة السورية والتسوية في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يكون لقاء الرئيسين ترامب وبوتين في فيتنام هو الثاني منذ استلام ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة بداية العام 2017، حيث كان لقاءهما الأول في تموز الماضي على هامش قمة مجموعة الـ20 في مدينة هامبورغ الألمانية.

سيريانيوز



