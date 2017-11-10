قال الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، يوم الجمعة، إن أنباء ترددت عن تواجد زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي في مدينة البوكمال.

وأوضح الإعلام الحربي للحزب، ان الانباء تفيد بأن "البغدادي تواجد في البوكمال عملية الجيش النظامي وحلفائه لاستعادة المدينة".

ولم يحدد التقرير إن كان البغدادي اعتقل في البوكمال التي أعلن الجيش النظامي السيطرة عليها يوم الخميس.

وأعلنت قيادة الجيش والقوات المسلحة, يوم الخميس, عن استعادة مدينة البوكمال بريف دير الزور, آخر معاقل تنظيم (داعش) في المنطقة الشرقية.

يشار إلى أن آخر ظهور للبغدادي كان في تسجيل صوتي منسوب له بث في أيلول الماضي.