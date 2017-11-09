دعت كل من السعودية والكويت وقطر الخميس رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في بيان له, أن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

واضاف البيان "بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة", مشيرا الى اننا "ننصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية".

بدورها, دعت وزارة الخارجية الكويتية رعاياها في لبنان إلى مغادرته فورا.

من جهتها, أكدت وزارة الخارجية الإماراتية مجددا في بيان على ضرورة التزام مواطنيها الكامل بعدم السفر إلى لبنان من الإمارات أو من أية وجهة أخرى.

وتأتي هذه الخطوات بعد الاستقالة المفاجئة السبت الماضي لرئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، التي اعلنها من الرياض، مرفقا إياها بحملة شديدة على "حزب الله" إيران.