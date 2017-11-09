قالت وكالة رويترز عن مسؤولين كبيرين في الحكومة اللبنانية يوم الخميس إن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس وزرائه سعد الحريري وسط أزمة متفاقمة أعادت لبنان إلى صدارة صراع على النفوذ بين السعودية وإيران.

وقال مصدر ثالث، وهو سياسي بارز مقرب من الحريري المتحالف مع السعودية، إن المملكة أمرته بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية. وقال مصدر رابع على علم بالوضع إن السعودية تفرض قيودا على تحركاته, بحسب الوكالة.

بدوره, قال تيار المستقبل وهو الحزب السياسي الذي يرأسه الحريري يوم الخميس إن على الحريري أن يعود إلى بيروت للحفاظ على نظام الحكومة في لبنان.

وقال تيار المستقبل إن عودة الحريري ضرورية ”لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية“.

وأدخلت استقالة الحريري المفاجئة، التي أعلنها في كلمة بثها التلفزيون من السعودية، لبنان في أزمة سياسية عميقة ودفعته مرة أخرى إلى صدارة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران.

وهاجم الحريري, في خطاب استقالته، إيران وحزب الله واتهمهما بإثارة الفتنة في العالم العربي، وقال إنه يخشى اغتياله. وكان والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري قد اغتيل في تفجير استهدف موكبه عام 2005.

وأثارت استقالة الحريري، التي جاءت مفاجئة حتى لمساعديه، تكهنات بأن السعودية أجبرته على ترك منصبه في إطار ردها على إيران وحزب الله اللبناني المتحالف معها.

ونفت السعودية ما تردد عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.