قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, الخميس, أن مفاوضات أستانا مهدت الطريق لإيجاد حل للنزاع في سوريا", مشيدا بدور كازاخستان في الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة السورية.

وقال بوتين في كلمة ألقاها في مؤتمر تعاون أقاليم روسيا وكازاخستان في مدينة تشيليابينسك الروسية الخميس: "بفضل مفاوضات أستانا إلى حد كبير توفرت هناك فرصة لإيجاد حل للأزمة في سوريا بأسرع وقت لتوصل السوريين أنفسهم إلى اتفاق حول إطلاق عملية تسوية سياسية".

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لنظيره الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف على استضافة المفاوضات السورية في أستانا.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني، نور سلطان نزاربايف، الخميس الماضي أن العمل الجاري في إطار منصة أستانا يسهل بشكل كبير تسوية الأزمة في سوريا ومحاربة الإرهاب في البلاد.

وأكد البيان الختامي لاجتماع استانا 7 بشأن سوريا، في 31 تشرين الاول الماضي أن الحل السياسي للأزمة يعتمد على قرار مجلس الأمن 2254، إضافة للمبادرة الروسية حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري, لافتا الى ان الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية وتخفيف مستوى العنف في سورية وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الماضي, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.