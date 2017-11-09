تمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الخميس, من استعادة بلدة مركدة, ابرز معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), وعشرات القرى المحيطة بالبلدة.

وذكرت "قسد", بحسب صفحتها على (فيسبوك), ان اشتباكات قوية اندلعت بين عناصر "داعش" ومقاتلي "سوريا الديمقراطية" في المنطقة، ادت لسيطرة الاخيرة على مركدة، والقرى الـ 24 المحيطة بها.

بدوره, أشار قائد ميداني من مقاتلي "قسد" لوكالة (سبونتيك), إلى أنه تمت السيطرة على بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي ، بعد انسحاب مقاتلي "داعش" منها، سبقتها غارات جوية من طيران التحالف الدولي استهدفت منازل التنظيم في البلدة.

وكانت قوات "قسد" شنت حملة تحت مسمى “عاصفة الجزيرة”، ضد "داعش" في تشرين الأول الماضي, تقدمت بشكل تدريجي في محيط بلدة مركدة، وعلى محور قرية الكبر شمال غربي البلدة.

وتعتبر مركدة النقطة الفاصلة بين محافظتي الحسكة وديرالزور، وكانت “قسد” أعلنت سعيها اقتحام البلدة، منذ آذار 2016، بعد سيطرتها على الشدادي شمالها.

وبسيطرة “قسد” على مركدة تكون قد أنهت انتشار التنظيم، من آخر النقاط التي يسيطر عليها في محافظة الحسكة.

وياتي ذلك في وقت خسر تنظيم "داعش" اخر معاقله في دير الزور, بعد استعادة الجيش النظامي مدينة البوكمال بريف المحافظة.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, لاسيما الرقة, ابرز معاقله, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.