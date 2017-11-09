رجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون, يوم الخميس, القضاء على تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في سوريا والعراق, خلال الاشهر المقبلة, لكنه اشار الى ان الانتصارات على التنظيم لا تعني نهاية التهديد.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (اف ب) عن ماكرون قوله, خلال زيارة له لابوظبي, "لقد انتصرنا في الرقة وفي الاسابيع المقبلة والأشهر المقبلة، أؤمن بأن الانتصار العسكري الكامل سيتحقق في المنطقة العراقية السورية".

وأضاف "لكن هذا لا يعني أن المعركة انتهت"، مشيرا إلى أن "التصدي للجماعات الإرهابية سيكون عنصرا رئيسيا مكملا للحل السياسي الشامل الذي نريد أن نراه يتحقق في المنطقة".

وجاء تصريح ماكرون مشابه لاعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ, حيث اعتبر, يوم الاربعاء, ان استهداف مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا والعراق, لا يعني القضاء عليه بشكل كامل.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى, كما خسر مناطق واسعة في العراق كانت خاضعة تحت سيطرته.

وانحسر وجود التنظيم ، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.

ويحاول "داعش" مغادرة سوريا والعراق، وتحويل امواله إلى مناطق أخرى، على وجه الخصوص إلى جنوب شرق آسيا, بحسب ما اعلنه رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي لشؤون تدابير مكافحة الإرهاب.