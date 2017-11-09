حدد مصرف سوريا المركزي، يوم الخميس، سعر صرف الدولار لتسليم الحوالات الشخصية بـ496 ليرة، في وقت انخفض فيه سعر صرف الدولار الأمريكي، بالسوق الموازية الى 475 ليرة سورية.

وجاء في نشرة المركزي إن سعر صرف الدولار لشركات الصرافة والمصارف يحدد بـ498 ليرة، في حين يحدد سعر الدولار لتسليم الحوالات الشخصية بـ496 ليرة سورية.

ومن جانبها قالت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 479 ليرة للمبيع، و 475 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل بداية الأسبوع إلى 487 ليرة للمبيع، و 485 ليرة للشراء.

سيريانيوز