أعلنت قيادة الجيش والقوات المسلحة عن استعادة مدينة البوكمال بريف الدير الزور, آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش),في المنطقة الشرقية.

وقالت القيادة العامة للجيش, في بيان لها , نشرته وكالة (سانا), إن "تحرير مدينة البوكمال يكتسب أهمية كبيرة كونه يمثل إعلانا لسقوط مشروع تنظيم “داعش” في المنطقة عموما وانهيارا لأوهام رعاته وداعميه لتقسيمها".

وأكدت قيادة الجيش أن تحرير مدينة البوكمال "يشكل إنجازا استراتيجيا ومنطلقا للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها على امتداد مساحة سوريا".

وتحول الصراع على البوكمال إلى صراع نفوذ دولي، على أرض تمركز فيها "داعش" كمعقل أخير، حيث تسابق نحو المدينة الجيش النظامي وإيران وروسيا من جهة ومن جهة ثانية الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومن جهة ثالثة القوات العراقية و"الحشد الشعبي".

وبعد استعادة مدينة دير الزور, تحولت البوكمال التي تقابلها مدينة القائم العراقية, إلى أكبر معقل وتجمع لعناصر "داعش"، ومركز الثقل الحيوي العسكري لقواته بين سوريا والعراق.

وتعد البوكمال الواقعة على الحدود مع العراق معقلاً هاماً لداعش في سوريا، وبخسارة هذه المدينة، يكون التنظيم قد فقد كامل المدن في البلاد.

وأهمية هذه المدينة الاستراتيجية هو استرجاع أهم معبر حدودي مع العراق وهو معبر القائم / البوكمال الذي يعد من اهم المعابر البرية الحيوية الذي يوصل شرقا مناطق العراق مدن هيت والحديثة حتى مدينة القائم ويتفرع منه باتجاه سوريا عدة اتجاهات جنوبا الى معبر التنف الحدودي الذي يبعد 200 كلم وهو خط مسيطر عليه من الجهتين لمحور المقاومة .. وشمالا باتجاه الميادين ودير الزور وغربا يتفرع من عقدة مواصلات الى الداخل السوري الى مدينة تدمر والى الطريق الدولي حمص دمشق حتى الحدود اللبنانية الشرقية.

وتمكن الجيش النظامي من بسط سيطرته على كامل مدينة دير الزور، التي وصل اليها وكسر الحصار عنها في 5 ايلول الماضي، بدعم من القوات الجوية الروسية.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.