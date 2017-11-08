أبلغ بعض أصحاب هواتف "آيفون X" عن مشاكل في تفعيل هواتفهم على شبكات الاتصالات، أو بطئ في عملية الاتصال.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن المشكلة تؤثر على بعض مستخدمي شركات اتصال AT&T وVerizon وSprint، فعندما يحاول المستخدمون تنشيط الجهاز، تظهر لهم رسالة بأن "خادم التنشيط غير متاح مؤقتًا".

وعانى بدورهم مستخدموا الأجهزة الذين استطاعوا تنشيط أجهزتهم، من أن عملية الاتصال بطيئة أو تستغرق عدة مرات للعمل، وهذا يمكن أن يكون بسبب الازدحام على الشبكة، أو مشكلة في الهواتف نفسها.

وقالت شركة AT&T أن المشكلة لا تقتصر على مستخدميها فقط، وإن بعض عملائها شهدوا تأخيرًا في تنشيط هواتف "آيفون X"، بينما رفضت شركة Sprint التعليق على الأمر كما لم تستجب "آبل" لطلب التعليق.