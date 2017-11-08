اعترفت "فيسبوك" بوجود نحو 270 مليون حساب مزيف أو مكرر أو غير مرغوب فيه، مانسبته حوالي 13% من عدد المستخدمين الإجمالي.

وبحسب "telegraph"، فإن "فيسبوك" أكدت وجود 2.1 مليار مستخدم نشط شهرياً، منهم 2-3% حسابات لا يرغب بتواجدها على الشبكة.

وقدرت "فيسبوك" نسبة من يملكون أكثر من حساب، بحوالي 10% وهي نسبة مرتفعة وأكثر من الأرقام السابقة حيث كانت بحدود 6%.

ووفقاً لتقديرات الشركة التي نشرتها مع نتائجها المالية، فإنه بشكل عام هناك 13% من حسابات "فيسبوك" غير شرعية لكونها إما مزيفة أو مكررة، وهذا يجعل عددها تقريباً 270 مليون حساب.

ويرى مراقبون، أنه إن كان هذا هو حال "فيسبوك"، فالوضع سيكون أسوأ في "تويتر" التي تكثر فيها الحسابات التي لا تحمل أسماء أصحابها الحقيقية.