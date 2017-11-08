اشتكى بعض مستخدمي Apple Watch 3من مشاكل في اتصالها بشبكات الـ "Wi-Fi" في الأماكن العامة كالفنادق والمقاهي ومحطات نقل الركاب.

وبحسب موقع 9to5Mac، فإن بعض المستخدمين يؤكدون ظهور خطوط غير مفهومة على شاشات الساعات، وبدورها أصدرت "آبل" بعض التعليمات للعاملين في متاجرها بالتعامل بجدية مع أي شكوى يتقدم بها المستخدمون حول شاشات ساعاتها.

وفي حال التأكد من وجود مثل تلك الخطوط على الشاشة، ستقوم "آبل" بتعويض المستخدم واستبدال الساعة مجاناً، بحسب ما أعلنته الشركة على موقعها الخاص.

وأكدت "آبل" الشهر الماضي أن بعض ساعات الجيل الثالث تواجه مشكلة أُطلق عليها edge stripes، عبر مذكرة أرسلتها الشركة لمنصات Genius Bars ومزودي خدماتها المعتمدين، وتمثلت المشكلة بظهور حواف على الشاشة، والنماذج المتأثرة بها هي التي تدعم نظام GPS فقط.