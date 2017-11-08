حذر عالم الفيزياء ستيفن هوكنغ، من أن استمرار نمو وتطور الذكاء الاصطناعي سيساهم خلال سنوات بفقدان البشر لوظائفهم، وبالتالي العجز عن إدارة الكوكب.

ونقل موقع "وايرد" الإلكتروني، عن هوكنغ تحذيره من أن تحل الآلات المزودة بالذكاء الاصطناعي مكان البشر خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه بمجرد تفوق الآلات على البشر، قد نصبح عاجزين عن إدارة كوكب الأرض.

وكشفت دراسة من جامعتي أوكسفورد البريطانية ويال الأميركية أن الذكاء الاصطناعي سيتمكن من ترجمة اللغات أفضل من البشر بحلول عام 2024، وفي كتابة المقالات بحلول 2026، وفي قيادة الشاحنات بعدها بعام، إضافة إلى إجراء الجراحات بحلول 2035.

ويشارك هوكنغ في حملة، تضم عددا من العلماء والباحثين ورجال الأعمال، الذين يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية في المستقبل.