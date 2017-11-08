سقط قتلى وجرحى, يوم الاربعاء، جراء انفجار بمصنع للطلاء في ولاية بورصة شمال غرب تركيا.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن مصادر امنية قولها ان "انفجارا في الالة البخارية التي يعتمد عليها المصنع في العمل اسفر عن مصرع خمسة عمال واصابة14 اخرين وانهيار جزئي في مبنى المصنع".

من جهته، افاد نائب رئيس الوزراء خاقان تشاووش أوغلو، قوله أن "السلطات تتابع الموقف، حيث لا يوجد خطر الآن،" مشيرا الى ان "الانفجار كان قويا جدا وألحق أضرارا كبيرة بالمنطقة".

دوره, قال رئيس بلدية غورسو، مصطفى إشيق إن "تسعة عمال كانوا في المصنع عندما وقع الانفجار وربما كان هناك أشخاص آخرون بالداخل".

وسبق ان وقع انفجار في مصفاة لتكرير النفط بولاية إزمير في تركيا, و أدى إلى سقوط اربع قتلى واصابة اخرين.

سيريانيوز