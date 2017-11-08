أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون, يوم الثلاثاء, نهاية تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بعد خسارته أكثر من 90 في المئة من مناطق نفوذه في العراق وسوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن جونسون قوله, في كلمة أمام مجلس العموم ,ان القضاء على (داعش) في سوريا يتطلب التوصل إلى "حل سياسي يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية لا تشمل النظام السوري, الذي هيأت تصرفاته البيئة المناسبة لانتشار التنظيم المتطرف".

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, مؤخراً انه تمت استعادة السيطرة على أكثر من 90% من الأراضي السوريّة من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

وانحسر وجود التنظيم، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.

سيريانيوز



