تمكن الجيش النظامي وحلفائه، يوم الأربعاء, من تطويق مدينة البوكمال بريف دير الزور, آخر معقل رئيسي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وذكرت وكالة الانباء (سانا) أن " وحدات الجيش والقوات الحليفة أحكمت الطوق على “داعش” في مدينة البوكمال بشكل كامل , التي تعد اخر المعاقل الرئيسة للتنظيم في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأشارت الوكالة الى ان "التقدم باتجاه مدينة البوكمال تحقق بعد أن التقت وحدات من الجيش وحلفائه مع القوات العراقية عند الحدود بين البلدين ".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن "قوات الجيش النظامي وحلفائه طوقت مدينة البوكمال، آخر معقل رئيسي لتنظيم "داعش" في سوريا، وبدأت في دخولها".

ويتقدم الجيش النظامي باتجاه البوكمال عبر الصحراء جنوب غربي المدينة وعلى طول نهر الفرات من ناحية الشمال الغربي, وسط ضربات جوية من الطيران الروسي على المنطقة.

وكانت كتائب عراقية, مدعومة من إيران اعلنت, يوم الجمعة, ان عناصرها ستقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في مدينة البوكمال بدير الزور, على الحدود مع العراق.

وتشكل مدينة البوكمال هدفا ايضا للتحالف الدولي, حيث اعلن منذ ايام استعداده شن هجوم على البوكمال, بعدما عمد "داعش" الى تعزيز دفاعاته على الحدود بين سوريا والعراق.

وتمكن الجيش النظامي من بسط سيطرته على كامل مدينة دير الزور، التي وصل اليها وكسر الحصار عنها في 5 ايلول الماضي، بدعم من القوات الجوية الروسية.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.