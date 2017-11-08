أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ, يوم الاربعاء, ان استهداف مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا والعراق, لا يعني القضاء عليه بشكل كامل.

ونقلت وسائل اعلام عن ستولتنبرغ قوله, في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في بروكسل, ان تدمير مواقع "داعش" في سوريا والعراق "خطوة مهمة", كن يجب الاستعداد لتكون المعركة ضده حرب الجيل وستتطلب فترة من الوقت

ودعا "للحذر والحيطة من بقاء تنظيم "داعش" أو تمدده لأنه يشكل خطرا على دول الناتو".a

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى, كما خسر مناطق واسعة في العراق كانت خاضعة تحت سيطرته.

وانحسر وجود التنظيم ، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.

ويحاول "داعش" مغادرة سوريا والعراق، وتحويل امواله إلى مناطق أخرى، على وجه الخصوص إلى جنوب شرق آسيا, بحسب ما اعلنه رئيسلجنة مجلس الأمن الدولي لشؤون تدابير مكافحة الإرهاب.