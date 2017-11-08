كشف مصدر سوري رسمي, لوكالة الأنباء الفرنسية ( ا ف ب), يوم الأربعاء, عن انضمام سوريا إلى اتفاقية باريس حول المناخ, بموجب مرسوم وقعه الرئيس بشار الأسد.

وجاء توقيع المرسوم بعدما وافق مجلس الشعب في 22 تشرين الأول بالغالبية على مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سوريا إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ.

وكانت سوريا أعلنت الثلاثاء أمام قمة المناخ الـ23 في مدينة بون انها ستنضم الى الاتفاقية لتصبح الولايات المتحدة الدولة الوحيدة خارجها.

وتكون بذلك سوريا, والتي تواجه حرب دامية, الدولة الـ197 التي توقع على اتفاقية المناخ الهادفة إلى الحد من الاحتباس الحراري.

وتنظم فرنسا قمة المناخ المقررة في العاصمة باريس في 12 كانون الاول, حيث دعي حوالى مئة رئيس دولة وحكومة الى القمة, فيما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عدم توجيه دعوة الى سوريا

واتفاق باريس هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ, و جاء عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في 2015.

تتمثل أبرز نقاط الاتفاق الذي تم إقراره بالعاصمة الفرنسية باريس , في الحد من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين"، ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب.

وكانت الولايات المتحدة صادقت على الاتفاق الذي اعتمد عام 2015، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن هذا العام أن بلاده ستنسحب بسبب عدم تلبيته لمصالحها.