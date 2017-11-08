قدمت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بريتي باتيل, يوم الأربعاء, استقالتها على خلفية اجتماعاتها مع مسؤولين إسرائيليين دون علم الحكومة البريطانية.

ونشر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي , نص رسالة من الوزيرة اعترفت فيها بأن "سلوكها كان دون مستوى المعايير المناسبة لمكانتها"، في إشارة منها إلى عدم الإفصاح بطبيعة لقاءات عقدتها مع مسؤولين إسرائيليين أثناء عطلتها الصيفية هذا العام.

وجرى الإعلان عن استقالة باتيل عقب لقائها برئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن.

وأشار مكتب ماي الى ان رئيسة الوزراء أجابت برسالة وصفت فيها قرار باتيل بأنه "صحيح".

وكانت باتيل اضطرت إلى الاعتذار، الاثنين الماضي، بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء عطلتها العائلية التي أمضتها في إسرائيل في آب، بغير علم حكومتها.

وجاءت الاستقالة بعد نحو اسبوع على استقالة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون على خلفية "فضيحة جنسية".

سيريانيوز