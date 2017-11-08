فشل منتخب سورية للشباب بكرة القدم بالتاهل إلى نهائيات كأس آسيا 2018 التي ستقام في أندونيسيا بعد خسارته أمام نظيره الأردني 1/2 في المباراة الثالثة والختامية لتصفيات المجموعة الخامسة التي جرت في مدينة الزرقاء الأردنية.

سجل منتخبنا أولا عبر محمد الحلاق في الدقيقة 54 بينما سجل هدفي الأردن محمد الزعبي وعمر هاني في الدقيقتين”58 و73″.



وبهذه النتيجة تأهل منتخب الأردن بشكل مباشر إلى النهائيات بعد تصدره فرق المجموعة برصيد سبع نقاط يليه منتخب إيران بخمس نقاط وينتظر نتائج بقية المنتخبات التي تحتل المركز الثاني بينما جاء منتخبنا ثالثا ولديه 4 نقاط وأخيرا فلسطين دون أي نقطة.