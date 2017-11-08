توقع رئيس "منصة موسكو" المعارضة السورية قدري جميل، يوم الأربعاء، انعقاد مؤتمر "الرياض 2" للمعارضة السورية في الفترة 22 -23 تشرين الثاني الحالي.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن جميل قوله ردا على سؤال حول موعد انعقاد مؤتمر "الرياض 2"، "نحن علمنا رسميا أن الموعد تقريبا بعد 20 من الشهر الحالي، وقبل 25. من الأرجح: 22 — 23 تشرين الثاني ".

واكد جميل "فيما يخص التحضيرات، فلا معلومات ملموسة لدينا، ولكن من المؤكد أن هناك نية لدى الخارجية السعودية لدعوة جميع المنصات، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254".

ونوه رئيس "منصة موسكو" إلى أنه "لم يتلق أي طرف دعوة بشكل نهائي ورسمي، ما جرى هو إخطار، إشعار حول احتمال الانعقاد في هذا التاريخ من الجانب السعودي".

وعقد اجتماع في العاصمة الرياض اواخر اب الماضي , ضم وفود المعارضة السورية في الرياض، دون التوصل لاتفاق، وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".