أعلنت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات, يوم الأربعاء, عن تخفيض أسعار مادة الحلاوة الطحينية والبن المطحون بنسبة تتراوح ما بين 15 و 20 % نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن وزارة التجارة الداخلية ,قولها أنه سيتم تطبيق هذه التسعيرة مطلع الأسبوع القادم.

و يأتي هذا التخفيض استجابة لتعميم أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي بتاريخ 31-10-2017 طلب فيه تخفيض أسعار تلك المواد بعد القيام بإجراء دراسة ميدانية لتكاليف إنتاجها بحضور أصحاب المهن وممثلين عنهم.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت خلال الشهر الماضي عدة قرارات تتضمن تخفيض أسعار كل من السكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات واللحوم.

من جهة أخرى, أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي حرص الحكومة على الاستمرار بتوفير مادة القمح واستجرار كامل قمح موسم عام 2017 من الفلاحين بالمواصفات والأسعار المعتمدة وكل حبة قمح من إنتاج سوريا.

وبين الغربي, خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لتسويق القمح, أنه "تم تقديم كل التسهيلات اللازمة للفلاحين لتسليم محصولهم إلى المراكز المعتمدة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وتم تسديد قيمة محصولهم مباشرة من قبل المصرف الزراعي التعاوني".

وكانت مؤسسة الحبوب, قد أعلنت في آب الماضي, أن المخزون السوري من القمح يكفي لـ 6 أشهر قادمة, مشيرة إلى أنه تم صرف 45 مليار ليرة سورية كقيم للأقماح المشتراة من الفلاحين لهذا الموسم.

وكشفت رئاسة مجلس الوزراء , في وقت سابق, عن استيراد سوريا 90% من القمح الذي تحتاجه , بعدما كان إنتاج البلاد يبلغ, قبل الأزمة, مليوني طن تكفي حاجة القطر من الاستهلاك مع تصدير الفائض منه.

ويشار إلى أن إنتاج القمح في سوريا سجل انخفاضا بمعدل 10 أضعاف عما كان عليه قبل الأحداث، وفقا لأرقام رسمية، حيث بلغت كمية القمح المسوقة حوالي 412 ألف طن الموسم الماضي، انخفاضا عن 3.5 مليون طن قبل 5 أعوام.

سيريانيوز