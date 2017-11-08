قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف, يوم الأربعاء, إن المجتمع الدولي يقترب من إنهاء "الكابوس السوري" عبر حوار شامل.

وأشار ظريف, في تغريدات عبر صفحته (تويتر), "التطور الإيجابي الحاصل في حل الأزمة في سوريا عبر الحوار الشامل".

وكان ظريف بحث، امس الثلاثاء في اتصال هاتفي, مع نظيره الروسي سيرغي لافروف, التطورات الأخيرة للأزمة في سوريا.

وتعتبر إيران من أكثر الدول دعماً للنظام حيث تدعم الجيش النظامي عسكرياً في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري في الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتفاوض ايران مع روسيا وتركيا بشكل منفصل في الاشهر الاخيرة في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.

ويقوم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بدور مهم في التسوية السورية، على مسار محادثات جنيف , حيث من المقرر ان تستأنف الجولة الجديدة من المفاوضات في 28 تشرين الثاني.