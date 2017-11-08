سقطت يوم الاربعاء عدة قذائف في محيط دوار البيطرة والعباسيين بدمشق وجرمانا وضاحية الاسد بريفها اسفرت عن اصابات.

واشارت معلومات متطابقة من مصادر عدة ان قذيفتي هاون سقطتا على محيط دوار البيطرة والعباسيين دون ورود انباء عن اصابات, مضيفة ان عدة قذائف سقطت على ضاحية الاسد وجرمانا بريف دمشق اسفرت عن اصابات.

وكان مصدر في قيادة الشرطة قال الثلاثاء ان المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بقذائف الهاون شارع 29 أيار وحي الشاغور ومنطقة العباسيين السكنية ما تسبب بإصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة, مشيرا إلى أن الاعتداءات أسفرت عن "وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية".

وسقط ضحايا السبت الماضي, جراء سقوط قذائف هاون في منطقة العباسيين بمدينة دمشق.

وكانت قذائف هاون وصاروخية سقطت يوم الخميس الماضي, على عدة مناطق بمدينة دمشق.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف ايلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز