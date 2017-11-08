زار مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي مدينة حلب، وأكد منها إن بلاده مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وقالت وسائل إعلام أن ولايتي ألقى كلمة في حلب أمام المتطوعين الإيرانيين المقاتلين الى جانب الجيش النظامي، قال فيها ان " تحرير حلب كان ضربة قاسية للإرهاب وبداية لنهايته في سوريا".

وكان الجيش النظامي أعلن في كانون الأول 2016 حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين، عقب إتمام عملية ترحيل مسلحين من مناطقها الشرقية.

ونقلت وكالة (مهر) عن ولايتي في لقاء له مع محافظ حلب، حسين دياب، بأن سوريا ستشهد قريبا تطهير المناطق الشرقية في سوريا وثم إدلب غربي البلاد، مصيفا أن "الأعداء ظنوا مخطئين أنهم يستطيعون دخول سوريا خلال 7 أيام وها قد مضت سبع سنوات وكشفت مؤامراتهم".

وقال ولايتي إن "الحرب بوكالة الإرهاب ألحقت أضراراً جسيمة بمدينة حلب وباقي المدن السورية، لكن الإنجاز الأهم هو إرادة الشعب السوري وقدرته على الصمود بوجه الإرهاب وإثبات شجاعته بالدفاع عن بلده".

وزار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري محافظة حلب تشرين الأول الماضي، وأكد في كلمة له أمام قوات المقاومة والمدافعين عن حرم الأئمة، أن "مصير الارهاب والارهابيين أوشك على الزوال".

وتعتبر إيران من أبرز حلفاء النظام السوري، فضلاً عن تقديمها الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي منذ بدء الحرب في الـ2011.

سيريانيوز