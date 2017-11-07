بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، باتصال هاتفي, يوم الثلاثاء، تطورات التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأعلنت الخارجية الروسية, في بيان لها, أنه "خلال الحديث تم بحث الجوانب المحددة لمواصلة تحريك التسوية السياسية في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ".

وعقد مجلس الأمن الدولي في 18 كانون الأول عام 2015 , جلسة أقر فيها بالإجماع مشروع القرار رقم 2254 الذي وافقت عليه الدول الخمس دائمة العضوية فيه، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا .

وتسعى روسيا إلى عقد مؤتمر "الشعب السوري" في مدينة سوتشي الروسية والذي يضم مختلف أطياف الشعب السوري من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة .

كما وجهت روسيا الدعوات لعدة أطراف منها الأكراد للمشاركة في مؤتمر "الشعب السوري"، معتبرة أن المؤتمر أول محاولة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254, حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تحدد موقفها بعد من المشاركة, فيما علقت فرنسا بأن محادثات جنيف هي المنتدى الوحيد والمعتمد من قبل المجتمع الدولي لكي يتم مناقشة الحل السياسي للأزمة السورية

ويشار إلى أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, قال في وقت سابق, أن الجولة الثامنة للمحادثات السورية بين النظام والمعارضة ستعقد في جنيف في الـ28 من تشرين الثاني الجاري.

سيريانيوز